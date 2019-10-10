Зі словацької сторони реконструюватимуть пункт пропуску «Убля – Малий Березний» для пішоходів Суспільство | 10-10-2019, 20:14 0 51

На словацькій стороні митного пункту пропуску «Убля – Малий Березний» з 10 жовтня по 15 листопада 2019 року відбудуться тимчасові обмеження руху пішоходів через реконструкцію тротуарів та огорожі.

Роботи з реконструкції вимагатимуть часткових обмежень щодо експлуатації прикордонного переходу на пішохідній частині в обох напрямках: входу та виходу зі Словаччини.

Просимо взяти до уваги вказану інформацію та, за можливості, планувати перетин митного кордону через інші пункти пропуску зони діяльності Закарпатської митниці ДФС чи інших митниць.

Закарпатська митниця ДФС

