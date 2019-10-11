ООС: 25 обстрілів, один військовослужбовець загинув Суспільство | 11-10-2019, 09:00 0 77 10 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС.



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів.



"За минулу добу під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил",- повідомили в штабі.



Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.



Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.