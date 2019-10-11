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ООС: 25 обстрілів, один військовослужбовець загинув
|Суспільство | 11-10-2019, 09:00
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|10 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів.
"За минулу добу під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил",- повідомили в штабі.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
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