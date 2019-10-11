Закарпатські митники вилучили у водія рейсового автобуса приховані 1091 пачку цигарок Суспільство | 11-10-2019, 12:00 0 39

Водій рейсового автобусу, який здійснював міжнародне перевезення пасажирів за маршрутом «Вінниця – Неаполь», намагався незаконно вивезти через митний пост «Тиса» Закарпатської митниці ДФС тютюнові вироби.

Проходив митний контроль українець «червоним коридором», заповнивши митну декларацію, в якій вказав свої паспортні дані, та наявність у нього ручної поклажі з особистими речами.

При усному опитуванні водій підтвердив відомості, вказані ним у митній декларації, та заперечив наявність будь-яких товарів, в тому числі таких, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

На підставі наявності ознак облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами або використання інших засобів чи способів, що ускладнюють виявлення товарів, працівники митниці вирішили здійснити повний митний огляд рейсового автобусу. Відтак виявлено приховані від митного контролю 1091 пачку тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України різни торгових марок.

Тютюнові вироби були приховані у порожнині між задньою стінкою холодильника, що знаходився за сидінням водія, та боковою стінкою місця для відпочинку водія.

Вартість виявлених цигарок – 47 573 гривень.

Виявлені тютюнові вироби громадянин України визнав своєю власністю та пояснив, що цигарки придбав для перевезення за кордон для того, щоб подарувати їх друзям.

Громадянин використовував спеціально виготовлені сховища з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця ДФС

