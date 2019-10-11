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Службовців Миколаївської колонії на Львівщині покарали за втечу в'язнів

Суспільство | 11-10-2019, 12:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 31 31    


Нагадаємо, що йдеться про інцидент, який стався 03.09.2019, близько 14.00 год в одному із сіл Миколаївського району на Львівщині.
Того дня із контрагентського об’єкту здійснили організовану втечу двоє засуджених: 20-річний уродженець Києва, засуджений до 5 років позбавлення волі за ст. 153 та ст. 187 КК України (задоволення статевої пристрасті в неприродний спосіб та розбій) та 26-річний мешканець Житомирської області, засуджений до 3 років позбавлення волі за ч.2 ст.309 КК України (незаконне поводження з наркотичними засобами), які відбували покарання у дільниці соціальної реабілітації ДУ «Миколаївська ВК 50» та виконували там роботи.
Однією із причин втечі засуджених стали грубі порушення вимог Інструкції з організації нагляду за засудженими та залишення їх без нагляду на час, достатній для втечі.
Таким чином їм вдалось поранити поліцейського, який у неробочий час намагався їх самотужки затримати.
Так, за результатами розгляду вказівки Золочівської місцевої прокуратури щодо проведення службової перевірки за цим фактом та виявлених грубих порушень кримінально-виконавчого законодавства до дисциплінарної відповідальності притягнуто 6 службових осіб.
Одного із них попереджено про неповну посадову службову відповідність, чотирьом оголошено сувору догану, а одному – догану.

Пресслужба прокуратури Львівської області
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