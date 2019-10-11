Увага! Тимчасове припинення руху у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» зі словацької сторони Суспільство | 11-10-2019, 12:09 0 42

14 та 16 жовтня 2019 року у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» з 8:00 до 16:00 (середньоєвропейського часу) через повне відключення електроенергії буде припинено оформлення та пропуск пасажирського та вантажного транспорту. Роботи проводяться на словацькій стороні.

З метою уникнення черг, просимо взяти до уваги вказану інформацію та, за можливістю, планувати перетин митного кордону через інші пункти пропуску зони діяльності Закарпатської митниці ДФС чи інших митниць.

Закарпатська митниця ДФС

