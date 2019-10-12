Від платників Львівщини надійшло понад 476 мільйони гривень ПДВ за вересень 2019 року Суспільство | 11-10-2019, 15:39 0 91

Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДПС у Львівській області від платників податків Львівщини у вересні 2019 року надійшло податку на додану вартість в сумі 476,4 млн. грн., у порівняні з аналогічним періодом 2018 року надходження зросли на 24,3 млн. гривень. .

По деклараціях з ПДВ поданих у вересні 2019 року платниками Львівської області задекларовано ПДВ до сплати в сумі 485,2 млн. грн., що на 34 млн. грн. більше в порівнянні до вересня 2018 року.

За дев’ять місяців 2019 року надходження ПДВ становлять 3686,5 млн. гривень.



