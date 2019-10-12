Про право платника податків на отримання податкової знижки Суспільство | 11-10-2019, 17:31 0 135

Нагадуємо, що податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів, робіт чи послуг у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, отриманого у вигляді заробітної плати.

Зокрема, податкова знижка надається на сплату за навчання в вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, у вищих та професійно-технічних закладах та інші.

Для отримання податкової знижки за результатами 2018 року необхідно подати декларацію за місцем реєстрації до 31 грудня 2019 року в один із наведених способів:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Також звертаємо увагу, що в ,,Електронному кабінеті платника” працює сервіс із заповнення та подання податкової декларації про майновий стан і доходи платниками податків – фізичними особами. У разі, якщо платник податку до кінця року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки, таке право на наступний податковий рік не переноситься.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

