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Термін зберігання документів – 3 роки

Суспільство | 11-10-2019, 17:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    


У вас накопичилися первинні документи – їх можна знищити, але дотримуючись норм Податкового кодексу.
Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування, податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухобліку, фінзвітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. 
Платник податків зобов’язаний зберігати зазначені документи протягом 1095 днів з дня подання звітності для складання якої використовувалися документи.
Детальніше про те, що таке первинні документи, строки їх зберігання, прядок дій при втраті документів та відповідальність тут:
http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100008595-stroki-zberigannya-pervinnikh-dokumentiv
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