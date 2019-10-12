Термін зберігання документів – 3 роки Суспільство | 11-10-2019, 17:32 0 81



У вас накопичилися первинні документи – їх можна знищити, але дотримуючись норм Податкового кодексу.

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування, податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухобліку, фінзвітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платник податків зобов’язаний зберігати зазначені документи протягом 1095 днів з дня подання звітності для складання якої використовувалися документи.

Детальніше про те, що таке первинні документи, строки їх зберігання, прядок дій при втраті документів та відповідальність тут:

http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100008595-stroki-zberigannya-pervinnikh-dokumentiv



