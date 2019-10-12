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Термін зберігання документів – 3 роки
|Суспільство | 11-10-2019, 17:32
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У вас накопичилися первинні документи – їх можна знищити, але дотримуючись норм Податкового кодексу.
Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування, податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухобліку, фінзвітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платник податків зобов’язаний зберігати зазначені документи протягом 1095 днів з дня подання звітності для складання якої використовувалися документи.
Детальніше про те, що таке первинні документи, строки їх зберігання, прядок дій при втраті документів та відповідальність тут:
http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100008595-stroki-zberigannya-pervinnikh-dokumentiv
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