Керівництво ДПС Закарпаття привітало співробітників з Днем захисника України Суспільство | 11-10-2019, 17:36 0 108

З нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня, яке наші співвітчизники відзначають також як День захисника України, керівництво податкових органів Закарпаття та профспілки працівників привітало своїх співробітників. Адже працівники податкової служби неодноразово залучалися в зони проведення АТО та ООС на сході нашої країни.

В. о. начальника ГУ ДПС у Закарпатській області Закарпаття Ілля Матьола висловив сердечну подяку кожному воїну, кожному працівнику ДПС краю за високий професіоналізм, звитягу, героїзм, за справжній український, козацький бойовий дух, які вони проявили і проявляють під час захисту свободи, суверенітету, економічних інтересів та територіальної цілісності нашої держави. Також під час звернення до працівників, керівник відомства побажав усім витримки, натхнення на плідну роботу, незламності духу та рятівного оберега – Покрови Пречистої Матері.

Варто зазначити, що 14 жовтня у свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, за указом президента, ми відзначаємо День захисника України та вшановуємо всіх тих, хто відстоює незалежність українського народу та суверенітет української держави.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

