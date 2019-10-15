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Гончарук напередодні Дня захисника відвідав ветеранську вечірку
|Суспільство | 14-10-2019, 05:58
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|Прем’єр міністр Олексій Гончарук разом із главою міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою відвідали благодійну ветеранську вечірку.
Джерело: Facebook-сторінка Оксани Коляди
Деталі: На заході виступали рок-музиканти. Зібрані кошти передадуть на київський військовий шпиталь.
Прем’єр міністр Олексій Гончарук разом із главою міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою відвідали благодійну ветеранську вечірку.
FACEBOOK О.КОЛЯДИ
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський закликав учасників акцій до Дня захисника України не піддаватися на "провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення".
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