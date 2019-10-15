Гончарук напередодні Дня захисника відвідав ветеранську вечірку Суспільство | 14-10-2019, 05:58 0 108 Прем’єр міністр Олексій Гончарук разом із главою міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою відвідали благодійну ветеранську вечірку.



Джерело: Facebook-сторінка Оксани Коляди



Деталі: На заході виступали рок-музиканти. Зібрані кошти передадуть на київський військовий шпиталь.





Прем’єр міністр Олексій Гончарук разом із главою міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою відвідали благодійну ветеранську вечірку.

FACEBOOK О.КОЛЯДИ

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Президент Володимир Зеленський закликав учасників акцій до Дня захисника України не піддаватися на "провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення".