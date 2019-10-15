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Розведення військ лише після семи днів "тиші" – представник України в ТКГ

Суспільство | 14-10-2019, 06:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 188 188    
Представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексій Рєзніков заявив, що розведення сил та засобів на трьох пілотних ділянках на Донбасі можливе лише семи днів дотримання режиму припинення вогню.

Джерело: коментар Рєзніка для Українського кризового медіа-центру

Деталі: Представник України додав, що тижневе дотримання режиму "тиші" на кожній із ділянок в районах населених пунктів Золоте і Петрівське мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ.

Виконання рішення про розведення лише української стороною неможливе. Процес має здійснюватись "дзеркально".

Нагадаємо:

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що заплановане розведення сил на Донбасі в районі Петрівського і Золотого можливе у разі дотримання режиму припинення вогню упродовж тижня.
Разом із начальником Генерального штабу генералом-лейтенантом Русланом Хомчаком Загороднюк відвідав місто Золоте на Луганщині, де заплановано процес розведення військ, та заявив, що населення "в цілому підтримує концепцію" влади.
Передісторія:

30 червня завершилося розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.
1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ ще у Петровському та Золотому.
Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма зазначав, що Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
У Міноборони згодом оприлюднили роз’яснення щодо розведення сил на Донбасі.
За даними української сторони СЦКК, збройні формування РФ ведуть обстріли на ділянці розведення сил та засобів на лінії розмежування в напрямку н.п. Богданівка та в напрямку населеного пункту Золоте-4.
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