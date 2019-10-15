ООС: бойовики здійснили 21 обстріл Суспільство | 14-10-2019, 08:39 0 97 13 жовтня противник 21 раз порушив режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.





Джерело: Facebook-сторінка командування ООС



Деталі: Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Вогонь вівся поблизу Пісків, Водяного, Павлополя, Чермалика, Пищевика, Новолуганського, Золотого, Світлодарська, Попасної, Зайцевого, Луганського, Кримського та інших населених пунктів.



Нагадаємо:



12 жовтня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого двоє військових отримали поранення.