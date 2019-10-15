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ООС: бойовики здійснили 21 обстріл
|Суспільство | 14-10-2019, 08:39
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|13 жовтня противник 21 раз порушив режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.
Джерело: Facebook-сторінка командування ООС
Деталі: Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Вогонь вівся поблизу Пісків, Водяного, Павлополя, Чермалика, Пищевика, Новолуганського, Золотого, Світлодарська, Попасної, Зайцевого, Луганського, Кримського та інших населених пунктів.
Нагадаємо:
12 жовтня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого двоє військових отримали поранення.
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