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Головні новини неділі і ночі: перемога Усика, Луценко і Йованович, "кримські депутати" в Туреччині

Суспільство | 14-10-2019, 08:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 96 96    
Усик переміг Візерспуна, Луценко заперечив інформацію про причетність до відкликання Йованович, депутати з окупованого РФ Криму відвідали Туреччину – новини, які були актуальні 12 жовтня.

Про Усика

Українець Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі з перемоги. Після сьомого раунду суперник українця 38-річний американець Чез Візерспун відмовився виходити в ринг.

Про Луценка

Екс-генпрокурор Юрій Луценко спростовує інформацію американських ЗМІ, що він схиляв партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Про "кримських депутатів"

Туреччина вперше прийняла у складі російської парламентської делегації "кримських" депутатів.

У складі російської делегації, урочисто прийнятої президентом Туреччини Реджапом Ердоганом, перебували два "депутати Держдуми" від анексованого Криму Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

В МЗС України відреагували на інформацію про цю зустріч.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини:

Президент Володимир Зеленський закликав учасників акцій до Дня захисника України не піддаватися на "провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення".

Заступник глави Національного банку Катерина Рожкова заявила, що переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим Приватбанком.

На парламентських виборах у Польщі перемогла нинішня правляча партія "Право та Справедливість". Згідно екзитполам, за неї віддали голоси 43,6% виборців.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вибачився перед учасниками акцій "Ні капітуляції" за слова про проплачену участь та пообіцяв надати СБУ інформацію щодо підкупу мітингарів.
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