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У День захисника рух центром Києва перекриватимуть: масові акції
|Суспільство | 14-10-2019, 09:16
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|14 жовтня рух транспорту центральними вулицями Києва перекриватимуть через анонсовані акції, які розпочнуться орієнтовно з 14:00.
Джерело: Нацполіція України
Деталі: У понеділок в центрі столиці пройдуть дві ходи, маршрутом руху колон проїзд для транспорту буде тимчасово перекритий.
Одна колона пройде маршрутом від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша - від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції).
Після проходження колони рух вулицями буде одразу поновлюватись, зазначили у поліції.
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