У День захисника рух центром Києва перекриватимуть: масові акції Суспільство | 14-10-2019, 09:16 0 108 14 жовтня рух транспорту центральними вулицями Києва перекриватимуть через анонсовані акції, які розпочнуться орієнтовно з 14:00.



Джерело: Нацполіція України



Деталі: У понеділок в центрі столиці пройдуть дві ходи, маршрутом руху колон проїзд для транспорту буде тимчасово перекритий.



Одна колона пройде маршрутом від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша - від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції).



Після проходження колони рух вулицями буде одразу поновлюватись, зазначили у поліції.