Держприкордонслужба відзначає День Захисника України Суспільство | 14-10-2019, 13:28 0 99



Сьогодні українці святкують одразу три свята – День Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського Козацтва й День Захисника України.



Зранку Глава Держави з дружиною поклали квіти та встановили лампадки біля Стіни пам’яті полеглих за Україну з іменами загиблих за єдність України військовослужбовців і правоохоронців й ушанували хвилиною мовчання їхню пам’ять.



Напередодні Дня Захисника України Володимир Зеленський вручив державні нагороди трьом прикордонникам Південного регіонального управління. Кращих військовослужбовців нагороджено різними державними нагородами, зокрема заохочувальними відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України.



Голова Державної прикордонної служби України на своїй сторінці у Фейсбуку привітав усіх зі святами:



«Я пишаюся тими, хто головним завданням свого життя обрав захист майбутнього країни і наших дітей.



Поряд з усіма захисниками прикордонники одними з перших зустріли ворога нашої держави та своєю мужністю, героїзмом довели, що є гідними синами українського народу.



Ми з болем в серці пам’ятаємо кожного, хто ціною власного життя виконав свій обов’язок перед Батьківщиною. У війні з російським агресором 70 охоронців кордону загинули, ще 5 наших побратимів до сих пір вважаються зниклими безвісти. Вічна пам’ять і слава героям! Їх жертви недаремні, Перемога буде за нами.



Як патріот України, я переконаний, що найдорожче, що ми маємо – це люди, які готові на неймовірні подвиги та самопожертву. Саме тому я робитиму все можливе, щоб розвиток прикордонного відомства був успішним, а військовослужбовці набували необхідного професійного розвитку та відчували свою важливість в системі захисту України», - зазначив Сергій Дейнеко.



Варто зауважити, що на цей час понад 4 тисячі співробітників Держприкордонслужби продовжують гідно виконувати завдання із забезпечення національної безпеки України на лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей.



Державна прикордонна служба України вітає всіх з Днем Захисника України, святом Покрови Пречистої Богородиці та Днем Українського Козацтва!





