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Маркіян Мальський взяв участь молитві за Україну та її захисників
|Суспільство | 14-10-2019, 18:11
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Сьогодні, 14 жовтня, у День захисника України, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла провели молитву за Україну та її захисників.
У Богослужінні взяли участь чисельні парафіяни та представники влади. До спільної молитви з військовими та громадськістю долучився й голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.
Зазначимо, що Богослужіння за Україну та її захисників відбуваються сьогодні в усіх храмах області.
Нагадаємо, що в межах відзначення Дня захисника України та 77-ї річниці створення Української повстанської армії, полеглих Героїв-захисників Української держави вже вшанували на Личаківському кладовищі, а також в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
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