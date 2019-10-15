Маркіян Мальський взяв участь молитві за Україну та її захисників Суспільство | 14-10-2019, 18:11 0 79

Сьогодні, 14 жовтня, у День захисника України, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла провели молитву за Україну та її захисників.



У Богослужінні взяли участь чисельні парафіяни та представники влади. До спільної молитви з військовими та громадськістю долучився й голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

Зазначимо, що Богослужіння за Україну та її захисників відбуваються сьогодні в усіх храмах області.

Нагадаємо, що в межах відзначення Дня захисника України та 77-ї річниці створення Української повстанської армії, полеглих Героїв-захисників Української держави вже вшанували на Личаківському кладовищі, а також в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

