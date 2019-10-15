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В газових сховищах України 21 мільярд кубометрів — Коболєв
|Суспільство | 15-10-2019, 06:09
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|Станом на 14 жовтня Україна закачала до своїх підземних сховищ 21 млрд 25 млрд кубометрів газу.
Джерело: голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
"Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими - обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд куб. м", - зазначив він.
Нагадаємо:
Запаси газу в Україні перевищили семирічний максиму.
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