В газових сховищах України 21 мільярд кубометрів — Коболєв Суспільство | 15-10-2019, 06:09 0 52 Станом на 14 жовтня Україна закачала до своїх підземних сховищ 21 млрд 25 млрд кубометрів газу.



Джерело: голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.



"Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими - обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд куб. м", - зазначив він.







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Запаси газу в Україні перевищили семирічний максиму.