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В газових сховищах України 21 мільярд кубометрів — Коболєв

Суспільство | 15-10-2019, 06:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 52 52    
Станом на 14 жовтня Україна закачала до своїх підземних сховищ 21 млрд 25 млрд кубометрів газу.

Джерело: голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими - обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд куб. м", - зазначив він.



Нагадаємо:

Запаси газу в Україні перевищили семирічний максиму.
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