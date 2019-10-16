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Строк експлуатації ДніпроГЕС планують продовжити на 50 років
|Суспільство | 15-10-2019, 08:34
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|Термін експлуатації греблі Дніпровської ГЕС необхідно продовжити на 50 років.
Джерело: українська правда
"Сьогодні ми разом з іноземними партнерами проводимо технічну експертизу і потім будемо приймати рішення, які заходи необхідно зробити, аби продовжити термін експлуатації греблі на 50 років", - сказав Сирота.
Він також зазначив, що зараз проводиться робота з розробки проєкту, адже залишати мостовий переїзд через греблю у нинішньому вигляді небезпечно.
"Консольного типу, яким він є на сьогодні, переїзд, скоріш за все, не буде. Скоріш за все - буде двоярусний", - спрогнозував Сирота.
Здійснювати реконструкцію будуть за кошти Укргідроенерго. Про яку суму йдеться - стане відомо після обстеження споруди.
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