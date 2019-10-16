Очільницею прокуратури Львівщини стала Ірина Діденко Суспільство | 15-10-2019, 12:51 0 88







У вівторок, 15 жовтня 2019 року, перший заступник Генерального прокурора Віталій Касько представив колективу прокуратури Львівської області нову керівницю – нею стала 33-річна Ірина Діденко, яка у органах прокуратури з квітня 2008 року та дотепер працювала на посаді начальника відділу забезпечення діяльності у сфері протидії корупції управління організації представництва Департаменту представництва інтересів держави в суді Генеральної прокуратури України.



У вступному слові Віталій Касько зазначив, що новій очільниці доведеться працювати у непрості часи, однак вона володіє достатніми вольовими, діловими та професійними якостями, щоб забезпечити належне функціонування прокуратури області.



Також Віталій Касько назвав ключові пріоритети для органів прокуратури Львівщини та визначив проблемні питання.



У свою чергу Ірина Діденко висловила подяку за довіру та наголосила, що спільно доведеться багато працювати, аби побудувати прокуратуру європейського зразка.



Довідково: Діденко Ірина Вікторівна, 06.08.1986 року народження, уродженка м.Немирів що на Вінниччині.



У 2008 році здобула вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», а пізніше – за спеціальностями «обліку та аудиту» і «практичної психології».



У 2019 захистила дисертацію на «Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.



Працювала на різних посадах в органах прокуратури Вінницької та Івано-Франківської областей, а також ГПУ.











Пресслужба прокуратури Львівської області