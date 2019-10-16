Незрячі діти Харкова та Слов’яська «побачили» на дотик низку львівських споруд та отримали в подарунок книги брайлем Суспільство | 15-10-2019, 12:53 0 81 3D-макети визначних архітектурних пам'яток Львова цього тижня «побачили» незрячі учні Харківської та Слов'янської спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами зору. Це Львівська опера, Латинська катедра, будинок органної музики, цирк та пам'ятник Франкові. Також обом школам-інтернатам львів'яни подарували низку літературних творів, самотужки надрукованих шрифтом Брайля та в універсальному дизайні, доповнених аудіоверсіями. Про це розповіла Оксана Потимко, керівниця Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка».



Це, зокрема, книги Надійки Гербіш, Лесі Кічури, Грицька Чубая, Наталії Писаренко.



Макети і книги виготовлені в рамках соціально-культурного проекту «Архітектурна скарбничка Львова», за підтримки управління культури Львівської міської ради. Активну допомогу при виготовленні 3D-макетів надала IT-компанія ELEKS.



Окрім того, львів'яни Оксана Потимко — керівниця Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка», і Ярослав Нудик — соліст ВФ «Піккардійська терція» під час поїздки у Харків та Слов'янськ прослуховували незрячих дітей з метою їх відбору в інклюзивні мистецькі проекти, започатковані у Львові.



«Під час цієї поїздки вдалось знайти кількох талановитих незрячих вокалістів з Херсонської, Донецької, Харківської областей. Їм буде запропонована участь у нових креативних мистецьких проектах, започаткованих львів'янам. Зокрема, в концертному проекті «Відчинилося життя» разом з оркестром Заньківчан та в проекті «Казка на білих лапах», разом з ВФ «Піккардійська терція», — розповіла Оксана Потимко, керівниця Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка».