Навчання спеціалістів ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр" Суспільство | 15-10-2019, 13:20 0 125







У ДП «Львівський ЛСНЦ» провідний шведський експерт Стеллан Карлссон провів 3-денний тренінг - агробіологічні особливості вирощування садивного матеріалу з закритою кореневою системою. Даний тренінг є частиною контракту із шведською фірмою ВСС АВ, яким передбачено закупівлю обладнання: для підготовки насіння, автоматизавана лінія посіву насіння, поливальні рампи в теплицях та на полях дорощування, пакувальна лінія. Дане обладнання вже встановлено та було випробуване в цьому році. Адже за допомогою нього вже вирощено близько мільйона сіянців із закритою кореневою системою.







У рамках тренінгу Стеллан Карлссон, який має понад 40-річний досвід роботи у вирощуванні сіянців із закритою кореневою системою розповідав про весь цикл виробництва у розсаднику, включаючи обробку та підготовку насіння, підготовку субстрату, полив та підживлення, обробку від шкідників та хвороб, посів та догляд за вирощеними сіянцями до посадки у ліс а також зберігання сіянців у холодильних камерах.



У навчанні взяли участь директор підприємства Федір Пелиньо та інженери підприємства Михайло Сплавінський та Олег Громяк.







Даний тренінг є уже третім у рамках навчальної програми. Весною цього року спеціалісти підприємства відвідали лісові розсадники у Панєвежисі та Дубраві що у Литві, а також літом цього року група лісівників Львівщини відвідала виробничі потужності фірми ВСС АВ та лісовий розсадник у місті Трекантен.

