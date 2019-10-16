Понад 1,5 млрд грн рентної плати надійшло до бюджетів у січні-вересні 2019 року від платників податків Львівщини Суспільство | 15-10-2019, 13:21 0 98



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня - вересня 2019 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло 1509 млн. грн. рентної плати, що на 176,6 млн. грн., або на 13,3 відс. більше, ніж у тому ж періоді торік.

Так, до Державного бюджету України за 9 місяців 2019 року надійшло 1 376,8 млн. грн. рентної плати, що на 167,8 млн. грн., або на 13,9 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року (за 9 місяців 2018 року – 1 209,0 млн. гривень).

Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 97,3 відс., складає рентна плата за користування надрами. У січні-вересні 2019 року її надійшло до державного бюджету 1 339,4 млн. грн., що на 164,5 млн. грн., або на 14,0 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2018 року (у січні-вересні 2018 року – 1 174,9 млн. гривень).

До місцевих бюджетів протягом січня-вересня 2019 року надійшло 132,2 млн. грн. рентної плати, що на 8,8 млн. грн., або на 7,1 відс. більше, ніж у тому ж періоді торік (у січні-вересні 2018 року – 123,4 млн. гривень).

Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні-вересні 2019 року складає 73 відс. (96,6 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 20,7 відс. (27,4 млн. грн.), плати за спеціальне використання води ‒ 6,2 відс.(8,2 млн. гривень).



