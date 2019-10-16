ДПС забезпечено безперебійний перехід на стандарти IBAN Суспільство | 15-10-2019, 13:21 0 140

Перехід Державної податкової служби України з 1 жовтня 2019 року на міжнародні стандарти IBAN відбувся без збою в наповненні державного та місцевих бюджетів. Всі кошти, сплачені платниками податків, зараховані на бюджетні рахунки, відкриті відповідно до вимог стандарту IBAN.

Органами ДПС обслуговується понад 340 тисяч бюджетних рахунків. Безперебійний перехід на новий формат бюджетних рахунків надав можливість платникам податків у звичайному режимі виконати всі свої податкові зобов’язання, уникнувши при цьому помилкових зарахувань та зайвих повернень з бюджету.

Для уникнення непорозумінь податковою було проведено масово-роз’яснювальну роботу серед платників податків. На вебпорталі ДПС та субсайтах територіальних органів ДПС, у засобах масової інформації та Центрах обслуговування платників розміщено повідомлення щодо нових реквізитів бюджетних рахунків.

Поінформовано про зміни структурні підрозділи ДПС, які виконують функції з адміністрування податків, зборів платежів та погашення боргу, для забезпечення безперебійної роботи.

Прес-служба Державної податкової служби України