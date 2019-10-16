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Великими платниками перераховано до державного бюджету майже 4 мільярди гривень податку на додану вартість
|Суспільство | 15-10-2019, 13:22
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За дев’ять місяців 2019 року великі платники, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС спрямували до державного бюджету 3,8 мільярди гривень податку на додану вартість. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 1,6 мільярдів гривень. Зокрема, у серпні великими платниками Заходу перераховано 427 млн гривень.
Слід зазначити, що з початку 2019 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 5 мільярдів гривень податку на додану вартість.
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