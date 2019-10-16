Великими платниками перераховано до державного бюджету майже 4 мільярди гривень податку на додану вартість Суспільство | 15-10-2019, 13:22 0 103



За дев’ять місяців 2019 року великі платники, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС спрямували до державного бюджету 3,8 мільярди гривень податку на додану вартість. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 1,6 мільярдів гривень. Зокрема, у серпні великими платниками Заходу перераховано 427 млн гривень.

Слід зазначити, що з початку 2019 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 5 мільярдів гривень податку на додану вартість.







