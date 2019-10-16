З початку 2019 року великі платники податків сплатили Суспільство | 15-10-2019, 13:24 0 93

329 мільйонів гривень військового збору



Протягом дев’яти місяців 2019 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС, сплатили до державного бюджету 329 млн гривень військового збору, що на 99 млн гривень більше ніж було перераховано за аналогічний період минулого року.

Зокрема, у вересні цього року надходження військового збору склали 39 млн грн, що на 12 млн грн більше ніж було перераховано у цей період 2018 року.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.

