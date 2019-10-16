Субʼєкт господарювання зобов’язаний повідомляти про наявні об’єкти оподаткування Суспільство | 15-10-2019, 13:25 0 99



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючий орган за основним місцем обліку про всі об’єкти оподаткування шляхом подання Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП (додаток № 10 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11

У цьому Повідомленні, зокрема, зазначається тип та місцезнаходження об’єкта оподаткування.

На сайті Головного управління ДПС у Львівській області розміщено рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html – магазини, майстерні, ресторани, кафе, офіси, всього понад 700 найменувань.



