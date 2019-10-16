Службовий собака закарпатських митників виявив 470 пачок цигарок Суспільство | 15-10-2019, 17:54 0 96

Сьогодні, 15 жовтня 2019 року, на митному посту «Лужанка» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили незаконне переміщення тютюнових виробів через митний кордон України. Вивозив цигарки українець автомобілем «Renault Trafic».

В результаті огляду із залученням службового собаки Сема, митники виявили приховані під декоративною обшивкою салону транспортного засобу 470 пачок тютюнових виробів.

Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, які мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі здійснюються заходи щодо документування порушень митних правил.

Закарпатська митниця ДФС