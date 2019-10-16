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Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів в Парижі
|Суспільство | 16-10-2019, 01:07
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|Поліція Парижа почала розгін учасників акції протесту пожежних із застосуванням сльозогінного газу та водометів.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал "BFMTV"
Деталі: Тисячі пожежників вийшли на Площу Націй з вимогою підвищення заробітних плат та гарантування збереження пенсій.
Перші зіткнення поліції із протестувальниками почались близько 18:00 за місцевим часом. Телеканал BFMTV повідомляє, що деякі учасники акції кидали в правоохоронців димові шашки.
Поліція у відповідь перекрила рух транспорту в районі першої лінії паризького метро Порт-де-Венсен, що викликало затори.
Нагадаємо:
У вересні поліція Парижа затримала 163 особи під акцій протесту "жовтих жилетів".
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