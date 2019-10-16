|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Стало відомо ім’я загиблої на Донбасі військової
|Суспільство | 16-10-2019, 08:38
| 0 73
|
|15 жовтня від кулі снайпера на Донбасі загинула 36-річна військова Ярослава Никоненко з Полтавщини.
Джерело: Facebook-сторінка 101 ОБрО ГШ ЗСУ та Facebook-сторінка Георгія Тихого, журналіста та речника віцепрем’єра Дмитра Кулеби
Деталі: Вбита снайпером військова проходила службу у 101 окремій бригаді охорони Генерального штабу.
101 ОБРО ГШ ЗСУ
15 жовтня від кулі снайпера на Донбасі загинула 36-річна військова Ярослава Никоненко з Полтавщини.
Повідомляється, що Никоненко була донькою загиблого бійця АТО.
У неї лишилась 13-річна донька.
Нагадаємо:
Упродовж доби два військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі загинули внаслідок снайперських дій збройних формувань Російської Федерації та її найманців, один військовий отримав поранення.
|
|