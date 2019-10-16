Стало відомо ім’я загиблої на Донбасі військової Суспільство | 16-10-2019, 08:38 0 73 15 жовтня від кулі снайпера на Донбасі загинула 36-річна військова Ярослава Никоненко з Полтавщини.



Джерело: Facebook-сторінка 101 ОБрО ГШ ЗСУ та Facebook-сторінка Георгія Тихого, журналіста та речника віцепрем’єра Дмитра Кулеби



Деталі: Вбита снайпером військова проходила службу у 101 окремій бригаді охорони Генерального штабу.





101 ОБРО ГШ ЗСУ



15 жовтня від кулі снайпера на Донбасі загинула 36-річна військова Ярослава Никоненко з Полтавщини.

Повідомляється, що Никоненко була донькою загиблого бійця АТО.



У неї лишилась 13-річна донька.



Нагадаємо:



Упродовж доби два військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі загинули внаслідок снайперських дій збройних формувань Російської Федерації та її найманців, один військовий отримав поранення.