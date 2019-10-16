Сайдік прокоментував темпи ремонту мосту в Станиці Луганській Суспільство | 16-10-2019, 08:42 0 71 Спецпредставник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік назвав вражаючими темпи ремонту мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.



Джерело: ОБСЄ



Дослівно: "В кінці минулого тижня я провів два дні на сході України де, зокрема, ознайомився з ситуацією в Станиці Луганській. Мене особливо вразили темпи робіт по ремонту моста через річку Сіверський Донець".



Деталі: Сайдік нагадав, що початку ремонтних робіт передували три роки перемовин.



Передісторія:



27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.

30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської.

1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.

4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.

20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти відмовилися від "дзеркальних" дій.

На початку вересня Володимир Зеленський повідомив про початок будівництва мосту в Станиці Луганській.