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Ситуація на Донбасі: бойовики 26 разів відкривали вогонь

Суспільство | 16-10-2019, 08:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    
15 жовтня бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових, двоє військовослужбовців загинуло, ще двоє отримали поранення від обстрілів
Ситуація на Донбасі: бойовики 26 разів відкривали вогонь

Джерело: звіт ООС

Деталі: Противник використовував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Відзначається також активність ворожих снайперів.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці вели вогонь поблизу Мар'їнки, Авдіївки, Водяного, Новогнатівки, Опитного, Павлополя, Новотроїцького, Пищевика, Лебединського, Новолуганського, Луганського, Золотого та інших населених пунктів.

Нагадаємо:

Упродовж доби два військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі загинули внаслідок снайперських дій збройних формувань Російської Федерації та її найманців, один військовий отримав поранення.
15 жовтня від кулі снайпера на Донбасі загинула 36-річна військова Ярослава Никоненко з Полтавщини.
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