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Вчителі початкових класів відвідали Музей лісу
|Суспільство | 16-10-2019, 10:41
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Люди, які знають все на світі, люди які навчають рости «людиною» - вчителі завітали до лісівників в гості.
Начальник відділу лісового господарства Андрій Волянюк провів екскурсію у Музей лісу та розповів про лісове господарство та як господарюють лісівники у Рава-Руському лісгоспі.
Наступного разу вчителів запрошують до Музею лісу разом з діточками.
За інформацією Рава-Руського лісгоспу
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