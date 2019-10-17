Вчителі початкових класів відвідали Музей лісу Суспільство | 16-10-2019, 10:41 0 209







Люди, які знають все на світі, люди які навчають рости «людиною» - вчителі завітали до лісівників в гості.



Начальник відділу лісового господарства Андрій Волянюк провів екскурсію у Музей лісу та розповів про лісове господарство та як господарюють лісівники у Рава-Руському лісгоспі.



Наступного разу вчителів запрошують до Музею лісу разом з діточками.



За інформацією Рава-Руського лісгоспу