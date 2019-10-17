Нові довідники податкових пільг станом на 01.10.2019 року Суспільство | 16-10-2019, 11:05 0 120



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 01 жовтня 2019 року Державна податкова служба України оприлюднила Довідник податкових пільг №94/1, що є втратами доходів бюджету, та Довідник інших податкових пільг №94/2 станом на 01.10.2019 року, з якими можна ознайомитися за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.

У довідниках надано перелік пільг з податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.

Нагадуємо, що звіт про пільги подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду.

За дев’ять місяців звіт про пільги слід подати не пізніше 11 листопада 2019 року.

