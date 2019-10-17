«Спринтер» з харчуванням для м’язів та «Трафік» з сигаретами зупинили прикордонники на кордоні Суспільство | 16-10-2019, 11:07 0 172



Приховані харчові добавки та сигарети виявили прикордонники Львівського та Мукачівського загонів.



При перевірці мікроавтобуса «Мерседес», яким 36-річний мешканець Володимира-Волинського повертався з Польщі додому через пункт пропуску «Устилуг», прикордонний наряд помітив зміни у конструктивних особливостях транспортного засобу. Ретельний огляд автівки дав свій результат – в салоні мікроавтобуса прикордонники та митники знайшли спеціально облаштовану подвійну стінку, за якою водій заховав понад 145 кілограмів спортивного харчування.



Після складання необхідних процесуальних документів, харчування для удосконалення тіла на суму майже 70 тисяч гривень та «Mercedes Sprinter», оцінений у понад 250 тисяч гривень правоохоронці вилучили.



А на кордоні з Угорщиною приховані сигарети теж стали причиною вилучення мікроавтобуса.



Під час здійснення контрольних заходів в пункті пропуску «Лужанка», прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнових виробів. 33-річний житель Рівненщини, прямуючи в Угорщину, вирішив перевірити пильність прикордонників та в конструктивних порожнинах свого «Renault Trafic» заховав 470 пачок сигарет.



Така спроба обману обернулася для чоловіка вилученням і сигарет, оцінених у понад 21 тисячу гривень і автомобіля ціною більше 312 тисяч гривень.





