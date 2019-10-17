У вересні податківці Закарпаття надали майже 20 тисяч адміністративних послуг Суспільство | 16-10-2019, 11:08 0 131

Протягом вересня 2019 року територіальні органи ГУ ДПС у Закарпатській області надано 19,8 тис. адміністративних послуг. З них у Центрах обслуговування платників – 16,1 тис. та 0,7 тис. – в електронній формі.

Зазначимо, що понад 81% послуг платники податків області одержали саме в центрах обслуговування – спеціальних місцях для надання послуг, що забезпечують кращу якість та швидкість їх надання, де наразі задіяні 72 працівники.

Вже традиційно найпопулярнішою залишається послуга видачі картки платника податків та надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Так, протягом вересня цього року в ЦОП області видано 6,05 тис. реєстраційних номерів.

Нагадаємо, що Центрами обслуговування платників Головного управління ДПС у Закарпатській області, яких у краї налічується 10, надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Платники без черги, у зручний для них час, мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію, адміністративні послуги, а в ЦОП м. Ужгорода – отримати ключі електронного цифрового підпису.

Варто зазначити, що ДПС активно працюють над запровадженням нових та вдосконаленням вже існуючих електронних сервісів. На допомогу платникам у вирішенні їх питань також можуть прийти такі онлайн-сервіси як ЗІР та Електронний кабінет платника.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

