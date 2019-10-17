«Сирна» запаска: у запасному колесі українець приховав майже 50 кг сиру Суспільство | 16-10-2019, 13:53 0 100



В ніч на 16 жовтня у пункт пропуску «Шегині – Медика» із Польщі прибув 47-річний мешканець Львівщини. Кермуючи автомобілем Toyota Previa, він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак митники вивели автомобіль з загального потоку для проведення поглибленого огляду.

Відверто кажучи, навіть японці – виробники Toyota могли б здивуватись від «вдосконалення» невідомими майстрами цієї моделі авто. Адже його оригінальну версію обладнали низкою перегородок і нашпигували туди 80 кг твердого сиру. Найоригінальнішим сховком стало перероблене запасне колесо, в яке наш співвітчизник наладував майже 50 кг сиру.

Так громадян України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар та авто вилучено. Справу скерують до суду.

