За 9 місяців 2019 року великі платники Західного регіону сплатили майже 1.7 мільярда гривень податку на прибуток Суспільство | 16-10-2019, 19:15 0 183

Впродовж дев’яти місяців 2018 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДПС забезпечено надходження майже 1,7 мільярда гривень податку на прибуток підприємств, що на 184 мільйони гривень більше від індикативних показників. З них до державного бюджету спрямовано 1,5 млн. грн., а до бюджету області – 160 млн. гривень.

Крім цього, державні унітарні підприємства з початку року спрямували до Державного бюджету України частину чистого прибутку (дивідендів) у розмірі 101 мільйон гривень.

Найвагоміший внесок по сплаті цього податку забезпечили ТЗОВ «Подільський енергоконсалтинг» - 117 млн грн, ПП «ОККО Бізнес контракт» - 110 млн грн, ТзОВ «Свіс Кроно» - 99 млн грн, ДП «ЛПП Україна» - 64 млн грн, ПРАТ «Львівобленерго» – 54 млн грн.



