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Із 1 жовтня 2019 року – нові довідники податкових пільг

Суспільство | 16-10-2019, 19:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 110 110    

Головне управління ДПС у Закарпатській області повідомляє, що ДПС України станом на 01.10.2019 оприлюднила:
- Довідник податкових пільг № 94/1, що є втратами доходів бюджету;
- Довідник інших податкових пільг № 94/2.
У зазначених довідниках надано перелік пільг з податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місцевих податків та зборів, державного мита. Крім того, позначено початок і кінець дії пільг. Довідники розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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