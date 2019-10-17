У Гонконзі лідера протестів побили молотками Суспільство | 17-10-2019, 00:38 0 85 У Гонконзі скоїли напад на одного з лідерів протестів.



Джерело: BBC.



"Лідер однієї з найбільших продемократичних груп у Гонконзі зазнав нападу та був доставлений до лікарні", - йдеться у повідомленні.



Згідно з дописами у соціальних мережах на Джиммі Шема з Громадянського фронту прав людини, напали на вулиці. П’ятеро чоловіків побили його молотками. Шема отримав важкі тілесні ушкодження. Це вже другий випадок нападу на нього з початку протестів у Гонконзі.



Нагадаємо:



Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.

Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.

Як повідомлялося раніше, протестувальники прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.