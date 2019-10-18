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У Саудівській Аравії в результаті ДТП загинули 35 осіб
|Суспільство | 17-10-2019, 08:38
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|На заході Саудівської Аравії в результаті аварії за участю автобуса та вантажівки загинули щонайменше 35 паломників, четверо постраждали.
Джерело: агентство SPA посилається на представництво поліції провінції, передає Reuters.
За даними агентства, аварія сталася в населеному пункті аль-Акхаль в адміністративному окрузі Медіна, у результаті події транспортний засіб загорівся.
В автобусі перебували громадяни арабських і азіатських країн.
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