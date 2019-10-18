ООС: 30 порушень режиму припинення вогню Суспільство | 17-10-2019, 08:40 0 110 16 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС.



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 23 обстріли.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів.



"За минулу добу, внаслідок обстрілів, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення",- доповіли військові.



З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.