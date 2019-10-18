Троє чоловіків померли, очищаючи вигрібну яму на Полтавщині Суспільство | 17-10-2019, 08:42 0 121 У місті Лохвиця Полтавської області померли три чоловіки, які вичищали вигрібну яму.



Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій



Дослівно: "16 жовтня у м. Лохвиця на території приватного домоволодіння під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями загинуло 3 особи чоловічої статі (попередньо внаслідок отруєння небезпечними парами)".



Деталі: До вилучення тіл з ями залучалось 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки ДСНС.