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У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди
|Суспільство | 17-10-2019, 09:24
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|Російський уряд на засіданні в четвер розгляне проект закону про визнання уродженців України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди при зверненні за отриманням громадянства Росії.
Джерело: "Интерфакс" із посиланням на прес-служба уряду РФ
Деталі: Відповідні зміни пропонується внести до статті 331 закону "Про громадянство Російської Федерації".
Відповідно до ч. 1 ст. 331 федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" іноземні громадяни або особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови – тобто особами, які володіють російською мовою і повсякденно використовують її в сімейно-побутовій і культурній сферах, – у разі, якщо дані особи або їхні родичі по прямій висхідній лінії постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, яка належала до Російської імперії чи СРСР, у межах державного кордону РФ, за результатами співбесіди, проведеної з ними комісією з визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови (комісія)..
Проект змін передбачає можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження співбесіди громадян Білорусі й України, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і при наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 331 закону про громадянство РФ.
Порядок подання таких заяв буде визначатися Міністерством внутрішніх справ РФ.
Також у прес-службі зазначають: зараз немає єдиного підходу до проведення комісіями співбесід з претендентами на громадянство РФ.
Так, в одних випадках співбесіда проходить з використанням аудіо-, відео- та мультимедіа матеріалів, в інших проводиться тестування на знання російської мови.
Законопроект пропонує наділити МВС РФ повноваженнями з визначення за погодженням з Міністерством освіти єдиних критеріїв визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови, порядку розроблення, використання та зберігання контрольних вимірювальних матеріалів, використовуваних при проведенні комісією співбесіди з іноземним громадянином або особою без громадянства.
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