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60 мобільних телефонів вилучили працівники Львівської митниці

Суспільство | 17-10-2019, 10:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    

Цієї ночі у пункт пропуску «Краковець – Корчова» з Польщі в Україну смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор» прибув мікроавтобус «Мерседес» з пасажирами під керуванням 26-річного мешканця Львівщини.
Під час огляду транспортного засобу, окрім особистих речей водія та пасажирів, працівники митниці виявили 60 мобільних телефонів Xiaomi Redmi Note 8 Pro та Xiaomi Redmi 8A. Вони містились за декоративною обшивкою дверей та в ніші під сидінням. Водій зізнався, що придбав телефони в Республіці Польщі та приховав, аби уникнути сплати митних платежів.
За ознаками, передбаченими ст. 483 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Телефони та транспортний засіб вилучено, справу скерують до суду.
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