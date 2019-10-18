До уваги платників податків, які подають спрощену фінансову звітність! Суспільство | 17-10-2019, 13:33 0 81



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 23 липня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 226 „Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 року за № 685/33656 (далі – Наказ № 226).

Наказом № 226 внесені зміни до форми № 1-м „Баланс”, яка встановлена Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 „Спрощена фінансова звітність”. Розділ І «Необоротні активи» цієї форми доповнено новими показниками:

«Нематеріальні активи» (код рядка 1000);

«Первісна вартість» (код рядка 1001);

«Накопичена амортизація» (код рядка 1002).

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ. При цьому, фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід'ємною частиною.

Враховуючи викладене, платникам податків необхідно подати спрощену фінансову звітність за III квартали 2019 року з врахуванням змін, внесених наказом № 226.

