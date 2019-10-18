Власники нерухомості на Закарпатті сплатили до бюджету понад 53,4 млн гривень Суспільство | 17-10-2019, 14:58 0 102

Протягом дев’яти місяців 2019 року до місцевих бюджетів Закарпатської області від власників нерухомості надійшло 53 млн 442 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Ця сума більша майже на 20 млн грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Лідерами у сплаті цього податку є власники майна – юридичні особи. За січень-вересень цього року вони сплатили понад 35,6 млн грн, що на 15,1 млн грн більше аналогічного періоду минулого року. У свою чергу фізичні особи сплатили більше 17,7 млн грн, перевищивши показник минулого року за 9 місяців на 4,5 млн гривень.

У фіскальному відомстві нагадують, що фізичним особам податок на нерухомість нараховує контролюючий орган на підставі інформації, наявної в базах даних.

Якщо платник отримав податкове повідомлення – рішення, що містить некоректну інформацію щодо об’єкта оподаткування, то йому варто звернутися до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації та провести звірку.

У разі необхідності контролюючі органи зроблять перерахунок податку відповідно до оригіналів документів, які надасть платник податків.

Фізична особа-платник податку повинна сплатити нараховану суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області