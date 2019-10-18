Рябошапка: зареєстровано ще три провадження, де може фігурувати Пашинський Суспільство | 18-10-2019, 00:38 0 40 Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що на цьому тижні Генпрокуратура зареєструвала три кримінальні провадження, де може фігурувати колишній нардеп Сергій Пашинський.



Джерело: виступ Рябошапки в ефірі програми "Право на владу"



Пряма мова: "І лише на цьому тижні було зареєстровано Генеральною прокуратурою щонайменше три кримінальні провадження, де може фігурувати так само цей колишній народний депутат.



І крім того, ще є достатньо матеріалів у органів досудового розслідування, зокрема у НАБУ, які теж розслідуються, і в яких теж може бути фігурантом цей колишній народний депутат. Так що достатньо багато дій, які можуть бути інкриміновані теж у вигляді підозри і які можуть стати підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності у майбутньому".



Деталі: Генпрокурор наголосив на тому, що його відомство не орієнтовано на політичні розправи, а підозри висуваються представникам різних політичних сил.



Передісторія:



31 грудня 2016 року Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області поранив із пістолета громадянина Хімікуса. Депутат заявив, що напав саме Хімікус, хоча той стверджував зворотне.

26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського, заявляючи, що не виявила в його діях складу злочину.

4 жовтня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Пашинському у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

7 жовтня Печерський суд Києва обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту арештованого екс-нардепа Сергія Пашинського на 18 жовтня у зв'язку з питанням про підслідність справи.