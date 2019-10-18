Закарпатські митники вилучили в українця, який прямував в Італію, мікроавтобус та приховані цигарки Суспільство | 18-10-2019, 00:39 0 37

На митному посту «Лужанка» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили незаконне вивезення до країн ЄС тютюнових виробів. Українець перетинав митний кордон України з Угорщиною на мікроавтобусі «MERCEDES-BENZ», вітчизняної реєстрації. Громадянин прямував з України в Італію і перевозив 5 пасажирів.

На підставі наявності ознак облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами, працівники митниці прийняли рішення про проведення повного огляду транспортного засобу.

В ході здійснення митного огляду транспортного засобу митники у взаємодії з працівниками прикордонної служби та залученням службового собаки виявили 1040 пачок цигарок торгової марки «Winston», вітчизняного виробництва з акцизними марками України. Тютюнові вироби були приховані у спеціально виготовленому тайнику, який знаходився у подвійній стелі мікроавтобуса.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил. Транспортний засіб вартістю майже 175 тис. грн та цигарки орієнтованою вартістю 41 тис. грн вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця ДФС

