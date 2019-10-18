Ситуація на Донбасі: 29 обстрілів, втрат немає

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 18/10/2019 Львівська митниця ДФС скерувала до Держбюджету України майже 15 мільярдів гривень...>> Сплата ЄСВ потребує чіткого алгоритму дій...>> Львівська митниця ДФС скерувала до Держбюджету України майже 15 мільярдів гривень...>> Виконавчий комітет затвердив зміни до міського бюджету Львова...>> У Львові розвивають загальноміську систему відеонагляду...>> У центрі Львова розмістили човен, на якому львів’янин підкорить Атлантичний океан...>> Від юридичних осіб до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 158,8 млн грн податку на нерухоме майно...>> Припинення діяльності фізичної особи-підприємця ‒ зняття з податкового обліку та податкова звітність...>> Виконавчий комітет затвердив перелік мозаїк: на території Львова 236 мозаїчних творів...>> ЛКП «Львівавтодор» визначено замовником проектування реконструкції вул. Вітовського...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Обстріл авто у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного у вбивстві...
18-10-2019, 10:38  >>> 
На Львівщині судять злодіїв, які обікрали магазин...
16-10-2019, 13:21  >>> 
Стрілянина у Філадельфії: є жертви...
14-10-2019, 06:02  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Міська дитяча лікарня Львова отримала 4 надсучасні інкубатори для виходжування новонароджених діток...
15-10-2019, 16:55  >>> 
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Гаражные ворота цена, а так же большой ассортимент продукции.

Ситуація на Донбасі: 29 обстрілів, втрат немає

Суспільство | 18-10-2019, 08:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    
17 жовтня противник 29 разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.
Ситуація на Донбасі: 29 обстрілів, втрат немає

Джерело: звіт ООС

Деталі: Бойовики застосовували заборонені артилерійські установки калібру 122 мм, різнокаліберні міномети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Обстріли велись поблизу Водяного, Павлополя, Талаківки, Авдіївки, Березового, Пищевика, Лебединського, Широкиного, Новолуганського, Золотого, Кримського,Попасної та інших населених пунктів.

Нагадаємо:

16 жовтня бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.
   Новини по темі: Суспільство
Сплата ЄСВ потребує чіткого алгоритму дій...
18-10-2019, 15:24  >>> 
Від юридичних осіб до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 158,8 млн грн податку на нерухоме майно...
18-10-2019, 14:19  >>> 
Припинення діяльності фізичної особи-підприємця ‒ зняття з податкового обліку та податкова звітність...
18-10-2019, 14:18  >>> 
В області відбулися показові навчання з пошуку і рятування людей в умовах гірської місцевості...
18-10-2019, 14:11  >>> 
Екскурсія, яка перетворилась на тихе полювання...
18-10-2019, 11:13  >>> 
Реєстрацію на Forum 451°E Future in Data відкрито...
18-10-2019, 10:36  >>> 
До 15 листопада львів’яни можуть подавати заявки на участь у Програмі співфінансування реставрації балконів у будинках-пам'ятках архітектури...
18-10-2019, 10:34  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: арешт Гладковського, подання на Дубневича...
18-10-2019, 08:49  >>> 
Головні новини середи і ночі: "судова реформа" Зеленського, лист Трампа президенту Туреччини...
17-10-2019, 08:41  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: Україна на Євро-2020, Пристайко про план "Б" по Донбасу...
15-10-2019, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Комітет Ради "втиху" підтримав альтернативний урядовому законопроект про ринок землі...
18-10-2019, 10:43  >>> 
ГПУ повідомила Лукаш про зміну підозри...
18-10-2019, 08:46  >>> 
За 50 днів парламент розглянув 222 законопроекти – голова Верховної Ради...
18-10-2019, 08:45  >>> 
   Діловий світДіловий світ
SkyUp запустив рейси до Праги зі Львова й Харкова...
18-10-2019, 10:42  >>> 
Мінфін обговорює з МВФ, як повернути 155 мільярдів, інвестованих в "Приватбанк"...
18-10-2019, 10:41  >>> 
Бізнес вірить, що гривня зміцнюватиметься, а інфляція знижуватиметься — НБУ...
17-10-2019, 10:27  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Сплата ЄСВ потребує чіткого алгоритму дій...
18-10-2019, 15:24  >>> 
Від юридичних осіб до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 158,8 млн грн податку на нерухоме майно...
18-10-2019, 14:19  >>> 
Припинення діяльності фізичної особи-підприємця ‒ зняття з податкового обліку та податкова звітність...
18-10-2019, 14:18  >>> 
   ВладаВлада
Посол США в ЄС вказав на ключову роль авдоката Трампа у тиску на Україну...
18-10-2019, 10:39  >>> 
У Трампа випадково визнали, що тиснули на українську владу...
18-10-2019, 08:42  >>> 
Трамп каже, що міністр енергетики США піде з посади до кінця року...
18-10-2019, 08:42  >>> 
   КультураКультура
Мощі святого апостола Андрія Первозванного 20 жовтня привезуть до Львова...
15-10-2019, 16:57  >>> 
У Львові відбулась урочиста академія з нагоди 30-ліття діяльності Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької...
04-10-2019, 17:38  >>> 
Незрячі львів’яни виступають з концентрами в Полтаві та Кропивницькому...
03-10-2019, 13:23  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:25 Львівська митниця ДФС скерувала до Держбюджету України майже 15 мільярдів гривень
15:24 Сплата ЄСВ потребує чіткого алгоритму дій
15:23 Львівська митниця ДФС скерувала до Держбюджету України майже 15 мільярдів гривень
15:21 Виконавчий комітет затвердив зміни до міського бюджету Львова
15:20 У Львові розвивають загальноміську систему відеонагляду
15:19 У центрі Львова розмістили човен, на якому львів’янин підкорить Атлантичний океан
14:19 Від юридичних осіб до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 158,8 млн грн податку на нерухоме майно
14:18 Припинення діяльності фізичної особи-підприємця ‒ зняття з податкового обліку та податкова звітність
14:17 Виконавчий комітет затвердив перелік мозаїк: на території Львова 236 мозаїчних творів
14:16 ЛКП «Львівавтодор» визначено замовником проектування реконструкції вул. Вітовського

   Анонси
Львів’ян запрошують на безкоштовний концерт японських музикантів...
07-10-2019, 18:12  >>> 
Молодь запрошують на зустріч Тезе у Вроцлаві...
07-10-2019, 16:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Х ювілейне Свято Сиру і Вина — місце зустрічі справжніх гурманів...
07-10-2019, 16:18  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования