Ситуація на Донбасі: 29 обстрілів, втрат немає Суспільство | 18-10-2019, 08:48 0 68 17 жовтня противник 29 разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.





Джерело: звіт ООС



Деталі: Бойовики застосовували заборонені артилерійські установки калібру 122 мм, різнокаліберні міномети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.



Обстріли велись поблизу Водяного, Павлополя, Талаківки, Авдіївки, Березового, Пищевика, Лебединського, Широкиного, Новолуганського, Золотого, Кримського,Попасної та інших населених пунктів.



Нагадаємо:



16 жовтня бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.