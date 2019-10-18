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Ялицеві ліси будуть на Перемишлянщині

Суспільство | 18-10-2019, 10:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 134 134    


На календарі середина осені і в лісівників Бібрського лісгоспу безліч турбот. Враховуючи температурний режим, масове опадання листя з дерев та активне відвідування лісів громадянами збільшується імовірність лісових пожеж. Тож лісівники проводять ряд заходів по їх попередженню, а ще треба перевірити чи не занадились до лісу браконьєри та чорні лісоруби. Проте, крім цих турбот є не менш важливі, це роботи по збору лісового насіння, догляд за лісовими культурами та молодняками, відтворення лісів, та ряд інших робіт.

В біжучому році низька врожайність лісових порід, однак лісівники мають надію, що план заготівлі лісового насіння в основному буде виконаний. Для ефективного відновлення лісів в лісгоспі вже виконали план підготовки ґрунту під культури 2020 року. Закінчуються догляди за лісовими культурами, проводиться доповнення лісових культур.

Протягом останніх 2 років лісівники Бібрського лісгоспу почали вводити в лісові культури Перемишлянського краю ялицю білу. Сьогодні лісові культури ялиці білої є в Брюховицькому, Перемишлянському, Романівському лісництвах. На даний час в лісгоспі закінчили доповнення в ялицевих культурах.



Сіянці вирощені в розсаднику перекочували на лісокультурні площі до лісу. Річний план по доповненню лісових культур виконаний, проте лісництва ще додатково будуть проводити, де необхідно, доповнення та ввід головних порід. Маємо надію що з тендітних сіянців та саджанців виростуть могутні високопродуктивні діброви, бучини, ялицеві та модринові ліси.

Заплановані об”єми лісовідновлення на 2019 рік виконані ще весною, однак щоб лісокультурні ділянки не заростали з 20 жовтня в лісгоспі починаємо садіння лісових культур на зрубах біжучого року де вже проведена підготовка ґрунту.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитись до відновлення лісів та посадити своє дерево. Будемо раді бачити Вас на садінні лісу.
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